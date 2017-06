Kunstturnerin Elisabeth Seitz hat bei den deutschen Meisterschaften in Berlin ihren 19. nationalen Titel gewonnen. Die Stuttgarterin setzte sich am Schwebebalken durch, am Boden wurde die 23-Jährige beim Sieg der Chemnitzerin Pauline Schäfer Sechste.

Bei den Männern siegte Nick Klessing aus Halle beim Sprung. Der zweimalige Europameister Marcel Nguyen (Unterhaching) setzte sich am Barren durch.