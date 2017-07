Die deutschen Gewehrschützinnen haben dem Deutschen Schützenbund (DSB) bei den Europameisterschaften in Baku/Aserbaidschan die nächste Medaille beschert.

Im Großkaliber-Liegendschießen gewann das Team mit Eva Rösken, Lisa Müller und Sandra Georg mit 1754 Ringen Silber hinter Schweden (1771). Beste Deutsche im Einzel war Rösken auf dem siebten Platz.

Olympiasieger Christian Reitz hat am Sonntag eine weitere Medaille gewonnen. Mit der nicht-olympischen Standardpistole holte der 30-Jährige Silber hinter dem Ukrainer Pawlo Korostylow.

Reitz hatte zuvor mit der Schnellfeuerpistole, seiner Paradewaffe, Bronze im Einzel und Gold mit der Mannschaft gewonnen. Am Montag geht er außerdem an der Großkaliberpistole an den Start.

Die deutschen Gewehrschützen sorgten am Sonntag ebenfalls für Edelmetall. Im Großkaliber-Liegendschießen landete Frank Fleischmann hinter Jan Lochbihler aus der Schweiz auf Rang zwei. Mit Matthias Raiber und Jörg Niehüser reichte es für Fleischmann außerdem zu Mannschafts-Bronze.

Damit hat Deutschland bei der EM bislang zweimal Gold, viermal Silber und dreimal Bronze gewonnen.