Offiziell hat UFC-Superstar Ronda Rousey sich nicht zu einem möglichen Karriereende geäußert - ihr Boss Dana White hat jetzt aber die Gerüchte befeuert, dass die Vorzeige-Kämpferin wohl nie wieder ins Octagon steigen wird.

"Ich denke, die Leute realisieren, dass sie wahrscheinlich aufhören wird", meinte White bei ESPN.

Zwar ist Rousey weiterhin im Anti-Doping-Programm der UFC, seit ihrer Niederlage gegen Amanda Nunes im Dezember 2016 ist es aber still geworden um die Pionierin der UFC. Im November 2015 hatte die zuvor so dominante Rousey gegen Holly Holm in einem Schocker ihren Titel verloren.

Bildergalerie Die Abreibung für Ronda Rousey in Bildern 10 Bilder

"Sie ist der totale Wettkampftyp, sie hasst es zu verlieren. Damit hat sie dafür gesorgt, dass die Frauen-Division explodiert", berichtete White: "Jetzt wird sie ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen, heiraten, Kinder kriegen. Das ist nicht traurig, denn das ist, was sie will."

Rousey hat sich dieses Jahr mit Travis Browne, ebenfalls UFC-Kämpfer, verlobt.

Zuletzt hatte es auch immer wieder Gerüchte um einen Wechsel der UFC-Queen zum Wrestling gegeben.

Gerüchte um Wechsel zu WWE

Der zuletzt glücklose, weibliche Superstar der UFC war Mitte Juli zu Gast bei der ersten Aufzeichnung des Mae Young Classic, einem Frauenturnier mit Showkämpferinnen aus aller Welt, das WWE zum ersten Mal veranstaltete.

WWE nutzte den PR-Effekt von Rouseys Auftritt in Winter Park, Florida und veröffentlichte umgehend ein Video ihrer Ankunft, die in den US-Medien aufmerksam registriert wird.

Über einen Wechsel Rouseys zu WWE wird seit längerem spekuliert. Zumal sie nicht nur erklärter Fan, sondern ein regelrechter Wrestling-Nerd ist: Am Donnerstag kam sie mit einem Shirt der verstorbenen Wrestling-Legende "Macho Man" Randy Savage zu WWE.

Bei WrestleMania 31 vor zwei Jahren hat Rousey auch schon einen Gastauftritt an der Seite von Dwayne "The Rock" Johnson hingelegt (der dasselbe Management hat) und WWE würde sie mit Kusshand nehmen.

Nach ihren vernichtenden Niederlagen gegen Holm und Nunes hatten sich die Spekulationen intensiviert.