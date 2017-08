SPORT1 hat zum ersten Mal die TV-Liga der Sport Bild gewonnen. Mit einer Durchschnittsnote von 3,93 siegte SPORT1 vor Sat.1/Pro Sieben Maxx (3,63) und RTL (3,61).

"Die Auszeichnung freut uns zum einen besonders für das ganze Team vor und hinter der Kamera", sagte SPORT1-Chefredakteur Dirc Seemann. "Zum anderen sind wir stolz darauf, dass wir die Jury mit unserer ausgewiesenen Sportkompetenz und unserer leidenschaftlichen Berichterstattung in so vielen verschiedenen Sportarten und -wettbewerben überzeugt und begeistert haben."

Die TV-Liga existiert seit 2003. Jede Woche bewertet die Sport Bild fünf Sendungen mit einem bis fünf Bällen.

SPORT1 konnte in diesem Jahr vor allem mit seinen emotionalen Darts-Übertragungen und der starken Eishockey-WM überzeugen. "Hervorzuheben ist, für wie viele verschiedenen Livesport-Highlights wir von der Kritik gewürdigt wurden - von medial etablierten Sportarten wie Fußball, Motorsport, Eishockey, Basketball, Handball, Volleyball, Hockey, Darts oder US-Sport bis hin zu Wettbewerben, die durch uns ihre große TV-Bühne bekommen, wie zum Beispiel bei den World Games 2017 im Juli. Insofern ist der Gewinn der TV-Kritik-Liga auch ein Sieg für die ganze Vielfalt des Sports", betont Seemann die Vielseitigkeit von SPORT1.

Die Auszeichnung diene derweil als Ansporn für die kommende TV-Liga-Saison. "Da wollen wir wieder mittendrin sein in der Spitzengruppe", so Seemann. "Das geht einher mit unserer Positionierung und unserem Anspruch als 360-Grad-Sportplattform Nr. 1 im deutschsprachigen Raum: Wir wollen mit unserer Art die Berichterstattung auch in der neuen Saison das Ereignis in ein Erlebnis verwandeln - für unser sportbegeistertes Publikum!"