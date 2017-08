Die deutschen Springreiter sind im Einzel-Finale der EM in Göteborg beim Sieg des Schweden Peder Fredricsson mit All In leer ausgegangen.

Als bester Deutscher belegte der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning mit Pret a Tout Platz sechs.

Philipp Weishaupt mit Convall wurde nach einem desaströsen zweiten Umlauf Zwölfter, Rang 17 ging an EM-Debütantin Laura Klaphake mit Catch me if you can.

Silber und Bronze gewannen der Niederländer Harrie Smolders mit Don VHP und der Ire Cian O'Connor mit Good Luck.