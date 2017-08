Der Terroranschlag von Barcelona hat auch die Sportwelt in große Trauer versetzt.

Zahlreiche Athleten und Klubs aus aller Welt zeigten sich auf ihren sozialen Netzwerken geschockt und gedachten der Opfer.

Am Donnerstag war ein Transporter auf der Prachtstraße La Rambla in eine Menschenmenge gerast und hatte dabei mindestens 13 Menschen getötet. Mehr als 60 Personen wurden verletzt.

Auch Marc Bartra, der selbst mit Borussia Dortmund Opfer eines Anschlags wurde und dabei Verletzungen an der Hand erlitt, äußerte sich bei Twitter: "Wo ich geboren wurde, wo ich aufgewachsen bin, wo ich Menschen habe, die ich liebe. All meine Unterstützung an jene, die betroffen sind. Ich liebe dich Barcelona."

Barcelona-Star Lionel Messi zeigte sich kämpferisch und wehrte sich auf Instagram gegen den Terror: "Wir werden nicht aufgeben. Es gibt noch viele von uns, die in einer friedlichen Welt leben wollen, ohne Hass und in der Respekt und Toleranz die Basis unserer Existenz bildet."

