Anzeige

vergrößernverkleinern Starke Männer mit Motorsägen und Äxten: SPORT1 überträgt die Deutschen Meisterschaft der STIHL TIMBERSPORTS® Series live © SPORT1-Grafik: Stihl Timbersports/Getty Images/Philipp Heinemann

In der STIHL TIMBERSPORTS® Series stehen dieses Wochenende die Deutschen Meisterschaften an. SPORT1 überträgt das Event am Samstag im LIVESTREAM.