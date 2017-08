Am Montagabend wurden in Hamburg zum 15. Mal die Sport Bild-Awards (Highlights am Dienstag ab 22 Uhr im TV auf SPORT1) verliehen.

Unter den 700 Gästen in der Fischauktionshalle waren zahlreiche Stars aus Medien, Sport und Wirtschaft.

Die Sieger in den wichtigsten Kategorien:

Aufsteiger des Jahres: RB Leipzig

Comeback des Jahres: Marco Russ

Star des Jahres: Philipp Lahm

Lebenswerk: Ottmar Hitzfeld

Vorbild des Jahres: Wladimir Klitschko

Überraschung des Jahres: Marcel Kittel