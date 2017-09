Auch wenn die Bundesliga an diesem Wochenende pausiert, müssen die Fans nicht auf Fußball verzichten. In der WM-Qualifikation will die deutsche Nationalmannschaft die vorzeitige WM-Teilnahme perfekt machen.

Darüber hinaus kämpfen die deutsche Volleyballer um den Einzug ins EM-Finale und die Formel 1 gastiert in Monza. Außerdem gibt es noch das Stuttgarter Derby in der Regionalliga Südwest und den Saison-Auftakt in der Allianz Frauen-Bundesliga. Alles LIVE im TV und STREAM oder im TICKER auf SPORT1 und SPORT1.de.

WM-Quali: Topspiel in Gruppe G

In der WM-Qualifikation könnten an diesem Wochenende schon die ersten Entscheidungen fallen: Wer fährt qualifiziert sich vorzeitig für das Turnier in Russland? Wer darf noch hoffen? Wer ist endgültig raus?

Am Samstag kommt es am siebten Spieltag der Gruppe G zum Spitzenspiel zwischen Spanien und Italien (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Beide Nationen liegen mit 16 Punkten an der Spitze ihrer Gruppe. Der Sieger des Spiels hat die Qualifikation so gut wie sicher und könnte sie am achten Spieltag perfekt machen.

Unbedingt gewinnen müssen dagegen die Österreicher bei ihrem Gastspiel in Wales (Samstag, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Aktuell liegen unsere Nachbarn mit acht Punkten auf Rang vier ihrer Gruppe, punktgleich mit Wales. Zu den beiden Gruppenersten Serbien und Irland fehlen vier Punkte. Bei einer Niederlage dürfte die Qualifikation für Österreich gelaufen sein.

Niederlande unter Druck

"Verlieren verboten" gilt auch für die Niederlande am Sonntag gegen Bulgarien (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Nach der 0:4-Klatsche gegen den neuen Tabellenführer Frankreich, hat "Oranje" als Gruppenvierter sechs Punkte Rückstand auf die Spitze. Nur ein Sieg am achten Spieltag hält die Hoffnung auf die WM-Teilnahme am Leben, ansonsten dürften die Niederländer nach der EM 2016 auch die WM 2018 verpassen.

Dagegen könnte die Schweiz mit einem Sieg am achten Spieltag in Lettland einen weiteren Schritt Richtung Russland machen (Sonntag, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Mit sieben Siegen in sieben Spielen führen die Eidgenossen die Gruppe B an. Ein weiterer Erfolg würde den Druck auf den Tabellenzweiten Portugal weiter erhöhen. Aktuell beträgt der Abstand drei Punkte.

Dazu gibt es alle Qualifikationsspiele vom Wochenende im LIVETICKER auf Sport1.de.

Live-Fußball auf SPORT1

Trotz der Länderspielpause gibt es am Wochenende hochklassigen Vereinsfußball. In der Regionalliga Südwest kommt es am siebten Spieltag in Stuttgart zu einem echten Derby. Im Gazi-Stadion an der Waldau empfangen die Stuttgarter Kickers die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart.

In der vergangenen Saison konnten die Kickers beide Derbys gewinnen. Diese Serie würden die Blau-Weißen gerne ausbauen. SPORT1 überträgt das Stuttgarter Derby am Samstag ab 15.25 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Knapp einen Monat nach der Europameisterschaft startet die Allianz Frauen-Bundesliga in ihre neue Saison. Titelverteidiger ist der VfL Wolfsburg. Die größten Kontrahenten dürften auch dieses Jahr der FC Bayern München und der 1. FFC Turbine Potsdam sein.

Zum Saisonauftakt empfangen die Potsdamerinnen den FF USV Jena. SPORT1 zeigt die Partie am Sonntag ab 13.25 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Deutsche Volleyballer im EM-Halbfinale LIVE

Für große Begeisterung sorgen aktuell die deutschen Volleyballer bei der EM in Polen. Nach einer souveränen Gruppenphase und dem 3:1-Erfolg im Viertelfinale gegen Tschechien, darf die deutsche Mannschaft von einer Medaille träumen.

Erstmals seit 24 Jahren stehen die deutschen Volleyballer wieder in einem EM-Halbfinale. Dort trifft das Team auf Serbien. SPORT1 zeigt das Halbfinale am Samstag ab 17.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+, im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de und im LIVETICKER.

Basketball-EM bei SPORT1

Während die Volleyballer bereits um Medaillen kämpfen, hat für die deutschen Basketballer die Europameisterschaft gerade erst begonnen.

Am Samstag bestreitet die DBB-Auswahl bei der EuroBasket 2017 ihr zweites Gruppenspiel gegen Georgien (ab 14.45 Uhr im LIVETICKER). Dann möchte die Mannschaft von Chris Fleming nach dem Auftaktsieg gegen die Ukraine nachlegen. Am besten wieder mit einem starken Dennis Schröder. Der NBA-Profi war mit 32 Punkten der Matchwinner im Auftaktspiel. Die Highlights der Partie gegen Georgien gibt es am Sonntag ab 15.30 Uhr in der ERSTAUSSTRAHLUNG im TV und STREAM auf SPORT1.

Am Sonntagabend steht für die deutsche Mannschaft das dritte Gruppenspiel gegen Gastgeber Israel an (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Wenn die deutsche Auswahl auch dieses Spiel in Tel Aviv erfolgreich bestreitet, hat sie alle Chancen die Finalrunde in Istanbul zu erreichen. Die Highlights der Partie gibt es am Montag um 18 Uhr in der ERSTAUSSTRAHLUNG im TV und STREAM auf SPORT1.

Ferrari-Heimspiel in Monza

Nur eine Woche nach dem spannenden Duell in Spa-Franchorchamps, kämpfen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton an diesem Wochenende in Monza um die nächsten WM-Punkte.

Durch Hamiltons Sieg in Belgien, beträgt Vettels Vorsprung nur noch sieben Punkte. Angetrieben von zigtausenden Tifosi will der Heppenheimer beim Ferrari-Heimspiel seine Führung wieder ausbauen. Doch die Strecke im Königlichen Park von Monza ist eine Highspeed-Strecke, auf der der Mercedes-Motor einen Vorteil haben dürfte.

Dennoch wird Ferrari alles daran setzen den ersten Heimsieg seit 2010 zu erringen. Damals gewann Fernando Alonso im roten Auto und ließ die Ferrari-Fans jubeln.

SPORT1 überträgt das Rennen am Sonntag ab 14 Uhr im LIVETICKER. Zudem gibt es am Samstag das dritte Freie Training (ab 11.00 Uhr) und das Qualifying (ab 14.00 Uhr) LIVE im TICKER.

College Football erstmals LIVE im Free-TV

Am Samstag hat SPORT1 ein besonderes Schmankerl für alles Football-Fans. Erstmals gibt es den in den USA sehr beliebten College-Football aus der NCAA (National Collegiate Athletic Association) LIVE im deutschen Free-TV. Hier sehen Sie die Stars von morgen.

Passend zum Saisonstart überträgt SPORT1 am Samstag ab 17.30 Uhr die Partie Clemson Tigers gegen Kent State Golden Flashes LIVE im TV und STREAM.

Adler, München und Grizzlys in der CHL gefordert

Am vierten Spieltag der Champions Hockey League muss der EHC Red Bull München zum IFK Helsinki (Sonntag, ab 15.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM). Das Spiel in München konnte der Deutsche Meister mit 4:1 gewinnen. Mit einem erneuten Sieg würden die Münchener einen wichtigen Schritt Richtung K.O.-Phase machen.

Hochspannend ist die Gruppe D mit den Adler Mannheim. Nach drei Spielen liegen Jönköping, Ocelari Trinec und die Adler mit sechs Punkten gleichauf. Nur die ersten beiden jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale. Daher wäre ein Heim-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten HV71 Jönköping enorm wichtig. SPORT1 zeigt die Partie am Samstag ab 17.25 Uhr im LIVESTREAM.

Am Sonntag müssen die Grizzlys Wolfsburg zu Tappara Tampere (ab 17.55 Uhr im LIVESTREAM). In Wolfsburg erlebten die Grizzlys beim 1:7 eine bittere Pleite. Beim Gastspiel in Finnland will es der deutsche Vize-Meister besser machen.