Ein 16 Jahre alter Profi-Surfer hat die Jagd nach der perfekten Welle mit seinem Leben bezahlt.

Zander Venezia stieg während des Hurrikans Irma vor seiner Heimatinsel Barbados mit anderen Wellenreitern ins Karibische Meer, da er sich in der aufgepeitschten See spektakuläre Bedingungen erhoffte. Dabei fiel Venezia von seinem Board und erlitt im flachen Wasser an einem Riff tödliche Verletzungen.

"Zander hat geblutet und sich nicht bewegt. Man hat versucht, ihn schnell aus dem Wasser zu bringen, aber das war schwierig", sagte Surfer-Kollege Alan Burke dem Magazin Surfline.