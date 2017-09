Die Nominierten zur Wahl zum Sportler des Monats August der Deutschen Sporthilfe stehen fest.

Die Entscheidung fällt zwischen fünf Weltmeistern. Unter anderem stehen das Beachvolleyball-Gold-Duo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, Kanu-Dominator Sebastian Brendel und Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter zur Wahl.

Die Nominierten im Überblick

Sebastian Brendel (Kanu-Rennsport)

Drei Rennen, drei Siege. Sebastian Brendel gewann bei der WM nicht nur über seine Paradestrecke 1000 Meter, auch über 5000 Meter und im Canadier-Vierer war er siegreich.

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst (Beachvolleyball)

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst trotzten bei der WM den Verletzungsproblemen und den tropischen Temperaturen und gewannen mit einer starken Energieleistung den Titel.

Frank Stäbler (Ringen)

Frank Stäbler krönte sich in Paris zum Weltmeister in der Gewichtsklasse bis 71 kg und ist damit der erste Deutsche, der in zwei verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeister werden konnte.

Johannes Vetter (Leichtathletik)

Johannes Vetter war bei der Leichtathletik-WM der einzige deutsche Goldmedaillengewinner. Gleich seinen ersten Speer schleuderte der 24-Jährige auf die Siegweite von 89,89 Metern.

Alexander Wieczerzak (Judo)

Alexander Wieczerzak gewann den WM-Titel in der Klasse bis 81 Kilogramm. Der überraschende Sieg ist für den deutschen Verband der größte Erfolg seit Ole Bischofs Olympiasieg 2008.

Kooperation zwischen SPORT1 und der Deutschen Sporthilfe

Die SPORT1 GmbH ist Kooperationspartner der Deutschen Sporthilfe bei der Wahl zum "Sportler des Monats". Dieser wird per Umfrage unter den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athleten ermittelt.

Vorschlagsberechtigt sind die Deutsche Sporthilfe, der Beirat der Aktiven im DOSB und SPORT1. Langfristig sollen auch die User des Online-Sportportals in den Wahlprozess eingebunden werden.

Abstimmung seit 2003

Deutsche Weltklasse-Athleten stehen mit ihren herausragenden Erfolgen im Fokus der Öffentlichkeit. Solche Spitzenleistungen werden auch durch die Förderung der Deutschen Sporthilfe möglich.

Die Deutsche Sporthilfe führt die Wahl zum "Sportler des Monats" bereits seit 2003 zusammen mit dem Beirat der Aktiven im DOSB durch.

"Die Wahl zum Sportler des Monats ist in dieser Form einzigartig. Keiner kann die Leistungen der nominierten Sportler besser einschätzen, als die Athleten selbst, die den täglichen Trainingsalltag aus eigener Erfahrung kennen und wissen, wie hart für diese sportlichen Erfolge gearbeitet werden muss", erklärt der Vorstandvorsitzende der Stiftung Deutsche Sporthilfe, Dr. Michael Ilgner, die Besonderheit dieser Sporthilfe-Wahl.