Windsurf-Ass Philip Köster ist wieder König der Wellen.

Beim Weltcup vor Sylt sicherte sich der 23 Jahre alte Ausnahmekönner bei Sturm und strömendem Regen nach einer famosen Vorstellung seinen vierten WM-Titel. Der Triumph in der tosenden See vor dem Brandenburger Strand ist für Köster ein ganz besonderer - nach seiner schweren Knieverletzung vor einem Jahr musste er für den Erfolg schuften wie nie zuvor.

"Das ist einfach unglaublich nach so einem harten Jahr. Vor drei Monaten hätte ich daran nicht im Traum gedacht", sagte Köster, der am Strand gegen die Freudentränen ankämpfte.

Sieg im Duell gegen Spanier

Köster hatte seinen ersten Weltmeistertitel 2011 im Alter von 17 Jahren gewonnen. 2012 und 2015 wiederholte er das Kunststück. Vor Sylt lieferte Köster nun, nur zwölf Monate nach seiner schweren Knieverletzung, sein Meisterstück ab.

Bei acht Windstärken und bis zu vier Meter hohen Wellen zauberte er radikale Doppel-Loops und faszinierende Wellenritte auf die Nordsee. Den dritten Platz in der Hinrunde am Morgen bestätigte er am Mittwochnachmittag, ein Sieg in der Wettfahrt gegen den zweimaligen Sylt-Sieger Alex Mussolini (Spanien) mit der Tageshöchstpunktzahl von 34,88 machte ihn vorzeitig zum Champion.

"Ich wusste nicht, wie gut Alex war, deshalb war mir bis zum Ende nicht klar, ob es gereicht hat. Danach war es einfach perfekt, unglaublich", sagte Köster nach seinem Coup auf der letzten Station der diesjährigen Weltcup-Serie. Dass es vor Sylt nach einer Niederlage in der Vorschlussrunde gegen den Brasilianer Marcilio Browne nicht zum Etappensieg reichte, konnte der neue Weltmeister locker verschmerzen.

Triumphale Rückkehr nach langer Reha

Nach einem Trainingsunfall im vergangenen September waren "alle Bänder durch", wie es Köster beschreibt - zu den Schmerzen kamen große Sorgen um die sportliche Zukunft. "Der Gedanke war schon da, dass ich nicht wieder auf das Board komme, weil es so eine schwierige Verletzung war", sagt er: "Ich habe gedacht, alles ist vorbei, und ich muss wieder mit der Schule anfangen."

Doch die Ärzte gaben nach der OP in Hamburg grünes Licht für eine Fortsetzung der Karriere, seine Familie und seine Freundin machten ihm immer wieder Mut. Köster stürzte sich entschlossen in die schmerzvolle Reha.

Die Verletzung sei nicht nur negativ gewesen. "Die Motivation in den Weltcups ist jetzt noch ein Stück größer", sagte Köster. Früher hatte ihm in der Vorbereitung das Training auf dem Wasser vor seiner Heimat Gran Canaria gereicht, um sich an die Spitze der Welt zu setzen. Heute schuftet er auch mal im Fitnessstudio, achtet mehr auf seinen Körper.

Und wird nach Monaten ohne Wettkampf schnell belohnt. Gleich bei seinem ersten Auftritt im Juli lässt der Mann mit der Segelnummer G-44 vor Gran Canaria die Konkurrenz hinter sich, das Kunststück wiederholte er einen Monat später vor Teneriffa. Auf Sylt vergoldete er nun sein beeindruckendes Comeback.