Der KSV Ispringen hat in der Deutschen Ringerliga einen großen Schritt Richtung Finale gemacht.

Ispringen gewann am Freitagabend das Nordbaden-Derby mit 13:11 bei Germania Weingarten. Durch den Sieg in der Mineralix-Arena liegt Ispringen in der Tabelle mit 12:4 Punkten gleichauf mit dem VfK Schifferstadt an der Spitze.

Die Höhepunkte des Kampfes zeigt SPORT1 am Samstag ab 16 Uhr im Free-TV.

Doch damit nicht genug mit den guten Nachrichten für die deutschen Ringsportfans: SPORT1 wird von vier Kämpfen der Deutschen Ringerliga (DRL) in seinem Programm jeweils eine dreißigminütige Highlightsendung ausstrahlen.

Fünf Spitzenteams suchen den Meister

Die Deutsche Ringerliga (DRL) ist im vergangenen September in ihre Premierensaison gestartet. Neben dem amtierenden Champion Germania Weingarten nehmen die vier Spitzenklubs VfK Schifferstadt, KSV Ispringen, ASV Nendingen und KAV Eisleben an der Liga teil. Spitzenreiter ist aktuell der VfK Schifferstadt aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. In Hin- und Rückrunde treffen die fünf Teams an insgesamt 15 Kampftagen aufeinander, bevor im Anschluss am 27. Januar und 3. Februar das Finale auf dem Programm steht.

Die Sendezeiten auf SPORT1 im Überblick: