Der zweimalige Gesamtsieger Nasser Al-Attiyah (Katar) hat die Auftaktetappe der 39. Auflage der Rallye Dakar für sich entschieden.

Auf dem ersten Teilstück von Asuncion/Paraguay nach Resistencia/Argentinien verwies der 46 Jahre alte Dakar-Gewinner von 2011 und 2015 in seinem Toyota den Spanier Xavier Pons (Ford) um 24 Sekunden auf den zweiten Rang.

Der deutsche Co-Pilot Dirk von Zitzewitz (Karlshof/Toyota) kam an der Seite des Südafrikaners Giniel de Villiers nach 39 Wertungskilometern (454 km insgesamt) mit 41 Sekunden Rückstand auf Rang fünf.

Direkt dahinter lag der neunmalige WRC-Weltmeister Sébastien Loeb (Frankreich/Peugeot) bei seiner zweiten Dakar auf Rang sechs (55 Sekunden zurück).

"Diese Auftaktprüfung war definitiv viel anspruchsvoller als gedacht", sagte von Zitzewitz. "Es war extrem heiß. Die Route war schnell und eine ziemliche Rüttelpiste. Alles in allem sind wir sehr zufrieden mit unserem Auftakt, doch der wahre Beginn der Dakar erfolgt morgen mit der ersten langen Etappe nach Tucumán."

Eine kleine Enttäuschung erlebte Titelverteidiger und Rekordsieger Stéphane Peterhansel (Frankreich/Peugeot), der mit 1:34 Minuten Rückstand auf die Spitze als Zwölfter von 30 Startern in der Automobil-Wertung das Tagesziel erreichte.

Allerdings ist der Weg bis ins Ziel am 14. Januar in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires noch weit: In insgesamt zwölf Etappen müssen die Starter bei der diesjährigen Rallye Dakar 8823 km zurücklegen, davon gehen 4093 km in die Wertung ein.