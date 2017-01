Die besten Rennfahrer der Welt LIVE auf SPORT1: Am kommenden Wochenende versammeln sich beim Race of Champions (ROC) in Miami wieder prominente Piloten aus allen großen Rennserien, um ihren Champion zu krönen.

SPORT1 ist bei der US-Premiere des zweitägigen PS-Spektakels mittendrin und überträgt an beiden Eventtagen live im Free-TV:

Startschuss für das ROC 2017 mit den deutschen Fahrern Sebastian Vettel und Pascal Wehrlein ist am Samstag, 21. Januar, LIVE ab 21.00 Uhr.

Am Sonntag, 22. Januar, steigt SPORT1 dann LIVE ab 19.00 Uhr in den Showdown beim Nationen-Cup ein.

So läuft das Motorsportspektakel

Beim Race of Champions 2017 treten im Marlins Park Baseball Stadium in Miami klangvolle Namen aus der Motorsport-Welt in Einzel- und Teamwettbewerben gegeneinander an.

Die Voraussetzungen bei diesem Racing-Event sind aber für alle gleich: In jeweils identischen Fahrzeugen, den sogenannten ROC Cars, duellieren sich die Piloten in Kopf-an-Kopf-Rennen.

Als Titelverteidiger geht Sebastian Vettel an den Start. Der viermalige Formel-1-Weltmeister bildet in diesem Jahr gemeinsam mit Pascal Wehrlein das Team Germany. Für Wehrlein ist die ROC-Teilnahme die Krönung einer besonderen Woche: Der 22-jährige wurde am vergangenen Montag als neuer Pilot im Sauber F1 Team präsentiert.

Vettel kämpft gegen Coulthard

Zu den ärgsten Konkurrenten des deutschen Duos zählen David Coulthard und Jenson Button.

Neben der Einzelwertung treten die ehemaligen Formel-1-Stars auch beim Nationen Cup an: Nach dem britischen Triumph in London sind Coulthard und Button als Team Great Britain - neben Vettel - die Gejagten unter der Sonne Floridas.

Gleich drei PS-Pärchen bauen auf den Heimvorteil in Miami: Alexander Rossi und Ryan Hunter-Reay (Team USA IndyCar), Travis Pastrana und Scott Speed (Team USA Rally X) sowie das Brüderpaar Kyle und Kurt Busch (Team USA NASCAR).

Weitere prominente Starter sind unter anderem Formel-1-Fahrer Felipe Massa (Team Brazil) und Tom Kristensen (Team Nordic), Rekordsieger des 24-Stunden-Rennens von Le Mans.

Am Samstag, 21. Januar, findet beim ROC der Einzelwettbewerb statt. SPORT1 überträgt LIVE ab 21.00 Uhr im Free-TV.

Am Sonntag, 22. Januar, folgt der ROC Nations Cup, bei dem SPORT1 ab 19.00 Uhr via LIVE-Einstieg im Free-TV dabei ist – direkt im Anschluss an die Liveübertragung aus der DEL.

Darüber hinaus können alle Motorsport-Fans die komplette Veranstaltung im kostenlosen LIVESTREAM verfolgen.

Auch der Pay-TV-Sender SPORT1+ hat ausführliche Übertragungen im Programm. Das Race of Champions begleiten für SPORT1 Kommentator Peter Kohl, Experte Patrik Simon und Reporter Tobias Schimon.

Die Rallye Monte Carlo ab Donnerstag live auf SPORT1+

Mit der legendären Rallye Monte Carlo startet die FIA World Rally Championship (WRC) traditionell in die neue Saison. Bei der ersten von insgesamt 13 Stationen rund um den Globus gilt es für Weltmeister Sébastien Ogier & Co., die französischen Alpen zu meistern. Der Startschuss fällt am morgigen Donnerstag mit der Super Special Stage, die live ab 20.00 Uhr auf SPORT1+ übertragen wird. Als Kommentator ist Christian Glück im Einsatz

Zudem warten zwei weitere Live-Stages: SPORT1+ ist bei der prestigeträchtigen Rallye auch am Samstag, 21. Januar, (Live Stage) und am Sonntag, 22. Januar, (Power Stage) jeweils live ab 12.00 Uhrdabei. Darüber hinaus wird SPORT1 den Saisonstart der FIA WRC wie gewohnt umfangreich auf seinen digitalen Plattformen begleiten.