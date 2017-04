Mick Schumacher hat in seinem dritten Rennen in der Formel 3 eine Enttäuschung erlebt und erstmals die Punkteränge verpasst. Nach einer Kollision mit dem Russen Nikita Masepin gleich zu Beginn des dritten Laufs in Silverstone fiel der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher weit zurück und beendete das Rennen am Ostersonntag auf Rang 18.

Den Sieg in einem erneut spannenden Rennen sicherte sich der Brite Callum Ilott, der wie Schumacher für das italienische Prema Powerteam fährt. Bester Deutscher war einmal mehr Maximilian Günther (Oberstdorf/Prema) auf Rang vier. Joel Eriksson (Schweden) vom deutschen Team Motopark, der Sieger am Samstag, wurde Zweiter vor Rookie und Auftaktsieger Lando Norris (Großbritannien).

Trotz des enttäuschenden Ergebnisses im letzten Rennen von Silverstone wird das Fazit des 18-jährigen Schumacher insgesamt positiv ausfallen. Als Achter und Sechster in den ersten beiden Rennen hatte der Vizemeister der italienischen und der ADAC Formel 4 seine Konkurrenzfähigkeit auch in der nächsthöheren Klasse unter Beweis gestellt. Im zweiten Rennen wurde er zudem als bester Rookie ausgezeichnet. Auf dieser Wertung der Formel-3-Neulinge liegt Schumachers Fokus.

Weiter geht es für den Formel-Nachwuchs mit den Saisonrennen vier bis sechs, die am 29./30. April in Monza stattfinden.