Am Auftaktwochenende der ADAC-Serien in der MotorsportArena Oschersleben gibt es am Sonntag noch drei Rennen.

In der ADAC Formel 4 (ab 11.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM) steht das dritte Rennen der Saison auf dem Plan. Der Este Juri Vips und der Däne Nicklas Nielsen konnten die ersten beiden Rennen für sich entscheiden.

Beim ADAC GT Masters steht ab 8.45 Uhr (LIVE im STREAM) das Qualifying zum zweiten Rennen auf dem Programm. Ab 13 Uhr ( LIVE im TV auf SPORT1 und SPORT1+ und im LIVESTREAM) versucht Porsche nach dem Doppelsieg vom Samstag nachzulegen.

Bei der ADAC TCR Germany erwischte Vorjahressieger Josh Files einen Start nach Maß. In einem chaotischen Auftaktrennen behielt der Brite am Ende die Oberhand. Im zweiten Rennen ( So., 14.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM) möchte Files den zweiten Sieg nachlegen.

Alle Rennen vom Sonntag im Überblick:

8.45 Uhr: Qualifying ADAC GT Masters

11.45 Uhr: Rennen ADAC Formel 4

13 Uhr: Rennen ADAC GT Masters

14.50 Uhr: Rennen ADAC TCR Germany