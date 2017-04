Titelverteidiger Matthias Dolderer (Tannheim) hat beim zweiten Saisonrennen der Weltmeisterschaft im Red Bull Air Race (LIVE im TV auf SPORT1+) seinen ersten Podestplatz der Saison gefeiert. Der 46 Jahre alte Kunstflugpilot belegte am Ostersonntag in San Diego Platz drei hinter dem Japaner Yoshihide Muroya und Peter Podlunsek aus Slowenien. In der WM-Wertung verbesserte sich Dolderer auf den zweiten Platz hinter Auftaktsieger Martin Sonka (Tschechien), der in San Diego Fünfter wurde.

Im Final Four traf Dolderer am vorletzten Gate ein Pylon und kassierte dafür eine Drei-Sekunden-Strafe. "Mit meiner Netto-Zeit wäre ich Zweiter geworden, vielleicht hätte ich das Rennen sogar gewonnen", sagte der Weltmeister: "Ich musste ein wenig Risiko eingehen, und dann ist es passiert."

Im Auftaktrennen in Abu Dhabi hatte sich Dolderer mit Platz vier begnügen müssen. Beim Red Bull Air Race steuern die Piloten ihre Flugzeuge mit bis zu 370 km/h und 12 G durch die Air Gates. In diesem Jahr sind 14 Piloten am Start. Insgesamt stehen acht Stationen im WM-Kalender, darunter auch der Lausitzring am 16./17. September. Der nächste WM-Lauf findet am 3./4. Juni im japanischen Chiba statt.