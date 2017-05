Mick Schumacher hat in der Formel-3-EM seinen zweiten Podestplatz verpasst.

Im siebten Saisonrennen in Pau/Frankreich erreichte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher den achten Rang.

Dem 18-Jährigen vom Prema-Powerteam droht allerdings der nachträgliche Verlust seiner vier Punkte: Die Rennkommissare kündigten eine Untersuchung an, Schumacher könnte unter Gelben Flaggen verbotenerweise überholt haben.

In einem von zwei langen Safety-Car-Phasen geprägten Rennen siegte Meisterschafts-Spitzenreiter Joel Eriksson (Schweden/Motopark) knapp vor seinem härtesten Titelrivalen (Großbritannien/Carlin) und Schumachers Prema-Teamkollegen Maximilian Günther (Oberstdorf).

Schumacher war von Position 13 gestartet und profitierte bei zeitweise starkem Regen auf dem anspruchsvollen Stadtkurs von einigen Unfällen im Vorderfeld. Vor drei Wochen in Monza hatte Schumacher als Dritter sein erstes Podest in der Formel 3 erreicht.

Die Saisonläufe acht und neun stehen am Sonntag (10.40/16.00) auf dem Programm. Am 1. und 2. Juli macht die Serie im Rahmen des DTM-Wochenendes auf dem Nürnberger Norisring erstmals in diesem Jahr in Deutschland Station.