Noch mehr PS-Power im "Home of Motorsport" von SPORT1: Im Rahmen einer neu geschlossenen Kooperation zwischen der SPORT1 GmbH und MOTORVISION.TV werden 2017 und 2018 ausgewählte Rennen des Monster Energy NASCAR Cup LIVE im Free-TV auf SPORT1 übertragen.

In diesem Jahr werden ab Juni acht Rennen der führenden US-amerikanischen Motorsportserie jeweils am Sonntagabend ausgestrahlt. Die erste Liveübertragung steht am Sonntag, 11. Juni, live ab 21:00 Uhr mit dem Pocono 400 auf dem Programm.

Zudem werden ab sofort auch Highlight-Videos auf den SPORT1-Plattformen angeboten. Weiterer Bestandteil der Partnerschaft ist das einstündige Automagazin "MOTORVISION.TV – Spotted", das SPORT1 ab Juli in der Regel am Mittwochabend im Programm haben wird.

NASCAR als zusätzliches Highlight im "Home of Motorosport"

"Mit der umfangreichen Kooperation bringen wir die Marke 'MOTORVISION' zurück ins Free-TV und bieten Motorsport- und Autofans auf unseren Plattformen nun noch mehr Highlights im 'Home of Motorsport' - mit hochglanzproduzierten Magazinformaten und bekannten Rennserien. Besonders die Übertragung ausgewählter NASCAR Events live im Free-TV gibt Amerikas Motorsport-Königsklasse eine große Fernsehpräsenz in Deutschland - eine gute Nachricht für alle PS-begeisterten Zuschauer", so Olaf Schröder, Vorstand Sport der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der SPORT1 GmbH.

Auch Raimund Köhler, CEO von MOTORVISION.TV, freut sich über die Free-TV-Präsenz: "Wir freuen uns sehr über die Rückkehr ins Free-TV und darüber, die NASCAR als Königsklasse des US-Motorsports jetzt einem noch breiteren Publikum vorzustellen. Unsere MOTORVISION.TV Car-Spotter werden künftig für SPORT1 auf der ganzen Welt unterwegs sein, immer auf der Suche nach den außergewöhnlichsten Fahrzeugen, den neuesten Trends und den heißesten Events für alle, die unsere Leidenschaft für Autos teilen."

Die Monster Energy NASCAR Cup Series ist die Königsklasse der drei landesweiten Ligen der NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing; gegründet 1949).

In diesem Jahr stehen von Februar bis November insgesamt 36 Meisterschaftsrennen auf 23 Strecken auf dem Programm, die hauptsächlich auf US-amerikanischen Ovalkursen, aber auch auf den Straßenkursen von Watkins Glen und Sonoma ausgetragen werden.

Änderungen in der neuen Saison

Die neue NASCAR-Saison 2017 bringt einige Änderungen mit sich, welche die Serie bereits noch attraktiver und spannender gestalten:

Neben einer Unterteilung in eine Regular Season und anschließende Playoffs, wurde ein neues Rennformat eingeführt, nach dem Meisterschaftspunkte bereits für die Sieger der ersten beiden Rennabschnitte vor dem eigentlichen Finish vergeben werden.

Die Saison ist am 26. Februar traditionell mit dem legendären "Daytona 500" auf dem Daytona International Speedway gestartet und endet am 19. November mit dem "Ford EcoBoost 400" auf dem Homestead-Miami-Speedway.

Bei der Monster Energy NASCAR Cup Series starten 40 750 PS starke Einheitsboliden der drei Hersteller Ford, Chevrolet und Toyota.

Die NASCAR-Rennwagen rasen mit über 300km/h im Zentimeterabstand an den Begrenzungsmauern entlang. Dabei liefern sich die Piloten packende Windschatten-Duelle, Stoßstange an Stoßstange.

Als Titelverteidiger steigt der siebenfacher Champion Jimmie Johnson vom Team Hendrick Motorsports ins Chevrolet-Cockpit mit der Startnummer 48.

Free-TV-Comeback für "MOTORVISION" ab Juli

Neben den Liveübertragungen der NASCAR-Rennen am Sonntagabend wird auch das einstündige Automagazin "MOTORVISION.TV – Spotted" ab Juli 2017 in der Regel am Mittwochabend im Free-TV auf SPORT1 gezeigt.

Nachdem der Sender Motorvision.TV bereits weltweit in über 40 Ländern sendet, bedeutet die Kooperation mit SPORT1 für die Marke "MOTORVISION" die Rückkehr ins Programmportfolio des Senders.

Bis 2007 wurde bereits im damaligen DSF fast zehn Jahre ein von "MOTORVISION" produziertes Auto-Magazin ausgestrahlt.