Vizemeister Maximilian Günther hat in der Formel-3-EM seinen dritten Sieg in Folge gefeiert und die Führung im Gesamtklassement übernommen. Der 19-Jährige gewann das zehnte Saisonrennen auf dem Hungaroring nahe Budapest, sein Prema-Teamkollege Mick Schumacher fuhr als Neunter in die Punkte. Der Rookie landete damit zum siebten Mal in diesem Jahr in den Top 10.

Günther liegt mit nun 162 Punkten 19 Zähler vor Neuling Lando Norris (143) aus Großbritannien, der nur Achter wurde. Joel Eriksson (140) ist Gesamtdritter. Der Schwede war nach einem schwierigen Regen-Qualifying nur von Rang 17 gestartet und holte als Zehnter noch einen Punkt. Schumacher liegt in der Gesamtwertung mit 47 Punkten auf dem achten Platz.

Günther war am Samstagvormittag von der Pole Position ins Rennen gegangen und feierte einen souveränen Start-Ziel-Sieg vor dem Briten Jake Hughes und dem Inder Jehan Daruvala. Schumacher, vom zehnten Rang gestartet, wurde durch einen frühen Unfall zweier Konkurrenten zunächst um zwei Plätze nach vorne gespült.

Etwa zur Rennhalbzeit musste der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher Norris aber ziehen lassen, auch Eriksson übte in der Folge großen Druck aus. Seine Aufholjagd endete allerdings bei Schumacher, der den Schweden mit starken Defensivmanövern über mehrere Runden hinter sich hielt. Am Sonntag finden zwei weitere Rennen auf dem Hungaroring statt.