Vizemeister Maximilian Günther (19) hat in der Formel-3-EM seine Führung im Gesamtklassement erfolgreich verteidigt, sein Prema-Teamkollege Mick Schumacher (18) fuhr erneut in die Punkte.

Günther belegte beim elften Saisonrennen auf dem Hungaroring nahe Budapest den sechsten Rang. Sein härtester Rivale Joel Eriksson (Schweden/Motopark) wurde beim Sieg des Briten Callum Ilott (Prema) Zweiter.

Günther liegt mit nun 170 Punkten noch 12 Zähler vor Eriksson (158). Am Samstag hatte der Oberstdorfer in Ungarn seinen dritten Sieg in Serie gefeiert und damit die Führung im Klassement übernommen.

Schumacher wurde auf dem Hungaroring in den ersten beiden Rennen jeweils Neunter, der Rookie landete damit in diesem Jahr bislang acht Mal in den Top 10. Dennoch fiel der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher mit nun 49 Punkten in der Gesamtwertung auf den zehnten Platz zurück.

Der Hagener David Beckmann überzeugte am Sonntagvormittag als Fünfter und holte sein bestes Ergebnis der Saison.

Am Sonntagnachmittag (17.00 Uhr) findet der abschließende Lauf auf dem Hungaroring statt.