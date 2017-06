Die berühmte Tourist Trophy auf der Isle of Man wird auch 2017 von mehreren schweren Unfällen überschattet. Am Mittwoch verunglückten gleich zwei Fahrer tödlich. Der Ire Alan Bonner (33) und der Holländer Jochem van den Hoek (28) erlagen ihren Verletzungen.

Bereits Dienstagabend mussten die Veranstalter den Tod von Davey Lambert vermelden. Der Brite hatte beim ersten Superbike-Rennen am vergangenen Sonntag einen schweren Unfall und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. In einem Liverpooler Krankenhaus erlag er am Dienstag dann seinen Verletzungen.

Die Trophy steht immer wieder in der Kritik. Trotz der drei Todesopfer geht das umstrittende auch in diesem Jahr weiter. Bereits über 200 Fahrer ließen auf der Rennstrecke ihr Leben. Allein im letzten Jahr starben vier Piloten.