Am kommenden Wochenende hat SPORT1 wieder ein volles Programm im „Home of Motorsport“ zu bieten und zeigt diverse Rennserien live oder in Highlights auf seinen Plattformen.

Die DTM ist mit ihren Rahmenserien Audi Sport TT Cup und Porsche Carrera Cup sowie den Tourenwagen Classics auf dem Norisring unterwegs. Dazu gastiert die FIA World Rallye Championship (WRC) in Polen, während Matthias Dolderer & Co. bei der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft im ungarischen Budapest in die Lüfte gehen. Im Free-TV auf SPORT1 wird rund acht Stunden über die Serien berichtet, dazu gibt es umfangreiche Live-Übertragungen auf SPORT1+ und SPORT1.de.

Gute Karten für Audi beim DTM-Heimspiel

Mit der vierten Saisonstation auf dem Norisring steht in der DTM eines der Jahreshighlights an. Der einzige verbliebene Stadtkurs Deutschlands ist mit einer Distanz von 2,3 Kilometern die kürzeste Strecke im Kalender und bietet eine prächtige Kulisse. 90 Kilometer von Ingolstadt entfernt hat Audi auf dem Norisring traditionell ein Heimspiel. Beste Voraussetzungen für den Hersteller, denn mit Rene Rast geht ein Audi-Pilot als Gesamtführender an den Start.

SPORT1 überträgt am Samstag das Qualifying ab 11.10 Uhr und das Rennen ab 12.55 Uhr (Rennstart: 13.25 Uhr) im Livestream. Die Highlights des 1. Rennens gibt es am Sonntag ab 11 Uhr im Free-TV.

Auch am Sonntag zeigt SPORT1 das DTM-Qualifying ab 13.50 Uhr und das Sonntagsrennen auf dem Norisring ab 16.50 Uhr (Rennstart: 17.23 Uhr) im Livestream. Die Zusammenfassung des 2. Rennens gibt es ab 22 Uhr im Free-TV zu sehen.

Die Übertragungen im Free-TV auf SPORT1 begleitet Moderatorin Sarah Winkhaus, als Kommentator ist Peter Kohl im Einsatz.

Sattes Rahmenprogramm mit Markenpokalen und Tourenwagen Classics auf dem Norisring

Auch das Rahmenprogramm des DTM-Wochenendes auf dem Norisring kann sich sehen lassen. Mit dem Audi Sport TT Cup und dem Porsche Carrera Cup sind wieder die beiden populären Markenpokale vertreten, die komplett live im Free-TV gezeigt werden. SPORT1 überträgt das 1. Rennen des Audi Sport TT Cup am Samstag live ab 15:30 Uhr, das 2. Rennen wird am Sonntag live ab 12 Uhr übertragen. Es kommentiert Tobias Schimon.

Video Reise in die Vergangenheit LIVE auf SPORT1

Der Porsche Carrera Cup steht jeweils direkt im Anschluss auf dem Programm. Das 1. Rennen wird am Samstag live ab 16.30 Uhr und das 2. Rennen live ab 13 Uhr auf SPORT1 ausgestrahlt. Hier kommentiert Peter Kohl.

Dazu gibt es mit den Tourenwagen Classics einen echten Leckerbissen für alle Motorsportfans. Dabei gehen die DTM-Größen vergangener Tage mit ihren historischen Rennfahrzeuge auf die Strecke. SPORT1 überträgt das Rennen am Sonntag live ab 10 Uhr. Am Mikrofon begleitet Peter Kohl gemeinsam mit DTM-Kommentatorenlegende Rainer Braun das Geschehen.

Rallye-Stars gastieren in Polen

In der FIA WRC geht in Polen die achte Saisonstation über die Bühne. Im Fokus steht unter anderem der estnische Ford-Pilot Ott Tänak, der zuletzt bei der Rallye Italien seinen ersten Karrieresieg einfahren konnte.

Nach wie vor führt sein Markenkollege Sebastian Ogier, der auf Sardinien mit Platz fünf sein schlechtestes Saisonergebnis holte, das Gesamtklassement an. Man darf gespannt sein, wer nun bei der schnellen Schotter-Rallye in Polen ganz vorne landet. SPORT1+ begleitet die Rallye ab dem morgigen Freitag täglich live. Es kommentiert Christian Glück.

Dolderer in Budapest gefordert

Mit dem Stopp in der ungarischen Hauptstadt Budapest geht die erste Saisonhälfte der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft zu Ende. Schon jetzt spitzt sich der Kampf um die WM-Krone zu: In der Gesamtwertung liegen der Japaner Yoshihide Muroya und der Tscheche Martin Sonka punktgleich in Front. Dahinter folgt mit einem Rückstand von sieben Punkten der deutsche Titelverteidiger Matthias Dolderer, der in Chiba unglücklich das Podium verpasste.

Nun gilt es für den amtierenden Champion, in Budapest zurückzuschlagen. SPORT1 überträgt die entscheidende Phase mit der Round of 8 und dem Final 4 am Sonntag live ab 16 Uhr im Free-TV. Davor gibt es die Round of 14 live ab 14 Uhr auf SPORT1+ zu sehen. Es kommentiert Hannes Biechteler.

Die kommenden Motorsport-Sendezeiten auf den SPORT1-Plattformen im Überblick: