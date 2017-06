Am kommenden Wochenende gastiert die Liga der Supersportwagen zum ersten Mal in dieser Saison im Ausland: auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg.

Neben den ADAC GT Masters sind die Rahmen-Rennserien ADAC Formel 4 und ADAC TCR Germany auf dem Highspeed-Kurs in der Steiermark am Start. SPORT1 zeigt alle Rennen dieses Motorsport-Wochenendes LIVE oder in Highlights auf sämtlichen Plattformen.

Doch damit nicht genug: Neben dem Showdown in Spielberg zeigt SPORT1 auch das Rennen der FIA World Rallye Championship (WRC) im kostenlosen LIVESTREAM und das IndyCar-Rennen auf SPORT1 US.

DTM-Star beim GT Masters

DTM-Shootingstar Lucas Auer gibt sein Debüt beim ADAC GT Masters und will auf dem Red Bull Ring gemeinsam mit Sebastian Asch im Mercedes AMG GT3 von BWT Mücke Motorsport für Furore sorgen. Neben dem DTM-Gaststarter steht am Wochenende das siegreiche Quartett des 24h-Rennens auf dem Nürburgring im Fokus.

Auch bei der dritten Saisonstation ist Hochspannung garantiert, denn bei den bisherigen vier Rennen standen vier unterschiedliche Sieger ganz oben auf dem Podest.

SPORT1 überträgt das 1. Rennen am Samstag und das 2. Rennen am Sonntag jeweils live ab 13:00 Uhr LIVE im Free-TV. Darüber hinaus gibt es am Samstag, 17. Juni, ab 14:30 Uhr ein Highlight-Magazin des Rennwochenendes in Spielberg zu sehen.

Station drei für Highspeed-Schule

Die ADAC Formel 4 absolviert ihre dritte Saisonstation auf dem Alpenkurs in der Steiermark. Als Gesamtführender geht der 16-jährige Este Juri Vips vom Prema Powerteam an den Start.

Das 1. Rennen am Samstag ist ab 17:30 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM zu sehen. Am Sonntag zeigt SPORT1 das 2. Rennen LIVE ab 10:00 Uhr und das 3. Rennen LIVE ab 16:15 Uhr im Free-TV.

Fünf TCR-Piloten wollen Heimvorteil nutzen

Für die ADAC TCR Germany ist der Red Bull Ring die zweite Saisonstation. Nach dem Auftakt in Oschersleben liegt der britische Honda-Pilot Josh Files, der bereits im Vorjahr den Premierentitel holen konnte, in der Gesamtwertung in Führung.

Um die vorderen Plätze kämpfen außerdem fünf österreichische Piloten, die in Spielberg ein Heimspiel haben.

SPORT1 überträgt das 1. Rennen am Samstag LIVE ab 14:30 Uhr und das 2. Rennen am Sonntag LIVE ab 15:30 Uhr im Free-TV.

Olsen Favorit beim Carrera Cup

Wie schon auf dem Lausitzring ist auch der Porsche Carrera Cup diesmal wieder im Rahmen des ADAC GT Masters vertreten. Der 21-jährige Norweger Dennis Olsen konnte drei der bisherigen vier Rennen für sich entscheiden und geht damit als Favorit auf die Strecke.

SPORT1 fasst die Highlights des 1. Rennens am Samstag ab 18:30 Uhr im TV zusammen, das 2. Rennen wird am Sonntag LIVE ab 14:30 Uhr ausgestrahlt. Zudem steht am Samstag, 17. April, ab 15:30 Uhr das Highlight-Magazin vom Rennwochenende in Spielberg auf dem Programm.

Video Engelhart siegt am Lausitzring

Rallye gastiert in Italien

In der "Königsklasse des Rallyesports" ist bereits Halbzeit: Zur siebten Saisonstation ist die FIA World Rally Championship (WRC) auf Sardinien unterwegs.

Weltmeister Sebastien Ogier will im Ford seinen Vorsprung gegenüber Hyundai-Pilot Thierry Neuville weiter ausbauen. Die erste Live Stage ist am Samstag ab 15 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM zu sehen. Am Sonntag zeigt SPORT1+ LIVE ab 9 Uhr eine weitere Live Stage sowie die Power Stage LIVE ab 12 Uhr.

Die Sendezeiten von Spielberg auf den SPORT1-Plattformen im Überblick: