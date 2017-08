Maximilian Günther hat im engen Kampf um seinen ersten Titel in der Formel-3-Europameisterschaft die Gesamtführung vorerst verloren.

Der 20-Jährige vom Prema Powerteam wurde im zweiten Lauf des Rennwochenendes in Zandvoort nur Siebter, sein Rivale Lando Norris (17/Carlin) zog durch einen dritten Platz vorbei. Das britische Ausnahmetalent führt nun mit einem Punkt vor dem Deutschen.

Schumacher erneut in Top 10

Beim Sieg des Briten Callum Ilott wurde Mick Schumacher (beide Prema) Neunter. Der 18 Jahre alte Rookie landete damit zum 14. Mal im 20. Saisonlauf in den Top 10.

Joel Eriksson (Schweden/Motopark), dritter Titelkandidat in der Formel 3, blieb am Sonntagvormittag ohne Punkte. In der Gesamtwertung liegt Norris mit 288 Zählern direkt vor Günther (287). Eriksson (258) bleibt Dritter, Schumacher rutschte mit nun 79 Punkten auf den elften Platz der Gesamtwertung ab.

Das dritte Rennen auf dem Kurs an der Nordsee steigt am Sonntagnachmittag (16.55). Weitere Stationen dieser Saison sind anschließend der Nürburgring (9./10. September), Spielberg in Österreich (23./24. September) und das Finale in Hockenheim (14./15. Oktober).