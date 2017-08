Vier Siege in dieser NASCAR-Saison - das hat bislang nur Martin Truex Jr. geschafft.

Mit einer strategischen Glanzleistung sicherte sich Truex Jr. im Furniture-Row-Toyotwa auch den hauchdünnen Erfolg in Watkins Glen.

Damit führt er die Gesamtwertung in der Monster Energy NASCAR Cup Series – der Königsklasse der drei landesweiten Ligen der NASCAR - nach 22 Rennen mit nunmehr 881 Punkten an. Es folgen Kyle Busch mit 765 Punkten und Kyle Larson mit 759 Zählern.

Die aktuelle Gesamtwertung finden Sie hier.

Zweiter Stopp Michigan

Am kommenden Wochenende stoppt die NASCAR-Serie mit dem 2. Rennen in diesem Jahr auf dem Michigan International Speedway (Sonntag, 20.30 Uhr bis 0.45 Uhr LIVE auf SPORT1).

In diesem Jahr stehen von Februar bis November insgesamt 36 Meisterschaftsrennen auf 23 Strecken auf dem Programm. Nach 26 Rennen, dem Ende der "regulären" Saison, wird ein offizieller Meister gekrönt. Danach beginnt die Playoff-Runde.

Das letzte Rennen findet am 19. November mit dem "Ford EcoBoost 400" auf dem Homestead-Miami-Speedway statt.

SPORT1 übeträgt in diesem Jahr acht Rennen der führenden US-amerikanischen Motorsportserie jeweils am Sonntagabend. Zudem sind Highlight-Videos auf den SPORT1-Plattformen zu sehen. Weiterer Bestandteil der Partnerschaft mit MOTORVISION.TV ist das einstündige Automagazin "MOTORVISION.TV – Spotted" am Mittwochabend.