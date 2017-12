Am Samstag treffen sich die Motorsport-Stars in der ADAC Zentrale in München.

Die ADAC SportGala 2017 steigt - die erfolgreichsten Motorsportler der Saison werden geehrt. Prominente wie der fünffache Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier werden bei der Ehrung von Champions wie DTM-Meister Rene Rast zu Gast sein.

Hier geht's zum LIVESTREAM:

Auch auf Youtube können Sie die Gala verfolgen.