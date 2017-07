Maximilian Günther hat im zweiten von drei Rennen beim Formel-3-Heimspiel auf dem Norisring seine Führung in der Fahrerwertung ausgebaut. An seinem 20. Geburtstag erreichte der Oberstdorfer vom Prema Powerteam am Sonntagvormittag den dritten Rang und liegt vor dem abschließenden Rennen der fünften Station um 14.50 Uhr 22 Punkte vor dem Schweden Joel Eriksson, der Zehnter wurde.

Günther, der am Samstag den ersten Lauf auf dem 2,3 km langen Stadtkurs in Nürnberg gewonnen hatte, musste sich nur dem britischen Top-Rookie Lando Norris und Jake Hughes (beide Großbritannien) geschlagen geben.

Günthers Teamkollege Mick Schumacher, Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, verpasste als Zwölfter zum fünften Mal in dieser Saison die Punkteränge. Ein Fahrfehler in der Frühphase des Rennens warf den 18-Jährigen weit zurück.

Ende April in Monza hatte der Formel-3-Neuling als Dritter seinen bislang einzigen Podestrang eingefahren. In der Rookie-Wertung belegt Schumacher nach 14 von 30 Rennen weiter den dritten Platz, in der Gesamtwertung ist er Zehnter.

In Deutschland macht die Formel 3 noch auf dem Nürburgring (9./10. September) und dem Hockenheimring Station, wo am 14./15. Oktober das Saisonfinale steigt.