Deutschlands schnellstes Mädchen Sophia Flörsch hat im Freien Training der neuen Saison der ADAC Formel 4 die Bestzeit aufgestellt.

Die 16-Jährige vom Rennstall ADAC Berlin-Brandenburg e.V. war in der Motorsport Arena in Oschersleben in 1:26,213 Minuten die Schnellste und landete vor Fabio Scherer von US Racing (1:26,357 Minuten).

Flörsch ist unter den 25 Teilnehmern die einzige Frau. Hinter Scherer trug sich der Italiener Felipe Drugovich mit 1:26,360 Minuten ein. Drugovich war auch schon bei den Testtagen Anfang April unter den schnellsten Fahrern.

Am Nachmittag folgt dann ab 16.20 Uhr das Qualifying. Dabei wird anhand der besten Zeit die Startreihenfolge für das erste Saisonrennen am Samstag (12.00 Uhr) festgelegt, die zweitbeste ist für das zweite Rennen (15.45 Uhr) maßgeblich. Das erste Rennwochenende der dritten Saison der ADAC Formel 4 endet mit dem dritten Lauf am Sonntag (11.45 Uhr).

Alle Rennen werden von SPORT1 und SPORT1+ LIVE und zeitversetzt übertragen. Zudem sind sie im LIVESTREAM zu sehen.