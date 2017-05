Souveräner Start-Ziel-Sieg für Kim-Luis Schramm.

Der Pilot des US Racing-Teams von Ralf Schumacher gab die Führung von Beginn des Rennens an nicht mehr her und sicherte sich am Lausitzring den Sieg. Sein Teamkollege Julian Hanses, der ebenfalls aus der ersten Startreihe losgefahren war, verlor dagegen zwei Plätze und wurde am Ende nur Vierter.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten der Kanadier Kami Laliberte-Moreira aus Kanada und der Este Juri Vips, der damit seine Führung in der Gesamtwertung ausbaute.

Sieg unter Vorbehalt

Alle Fahrer des US Racing Teams durften nur unter Vorbehalt starten. Die Technischen Rennkommissare hatten nach dem Qualifying an allen Autos des Teams Unregelmäßigkeiten festgestellt. Eine von den Regularien der Formel 4 vorgeschriebene Unterlegscheibe an der Radaufhängung vorne rechts wurde an den Autos nicht montiert.

Ob der Sieg von Schramm daher auch weiterhin Bestand hat, entscheidet sich erst in einigen Wochen, wenn der Fall vor dem Berufungsgericht des Deutschen Motorsport Bundes verhandelt wird.

Aufgrund dessen durfte Schramm trotz seines Sieges auch nicht an der Siegerehrung teilnehmen.

Flörsch scheitert früh

Für die junge deutsche Lady in der Formel 4, Sophia Flörsch, war das Rennen dagegen früh beendet. Nach wenigen Minuten prallte sie in eine Streckenbegrenzung und verlor ihren Frontflügel. Danach ging es nicht mehr weiter.

Ein extrem starkes Rennen lieferte dagegen Vips, der sich von Startplatz zwölf aus während des Rennens auf den dritten Platz vorkämpfte.

SPORT 1 überträgt das zweite Rennen am Samstag ab 17.30 Uhr live im Free-TV. Das 3. Rennen gibt es am Sonntag live ab 16.50 Uhr auf SPORT1+ und im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de zu sehen.