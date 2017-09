Start-Ziel-Sieg für Julian Hanses vom US Racing Team.

Im gestrigen Qualifying holte sich Hanses für beide Rennen der ADAC Formel 4 am Sachsenring bereits die Pole Position. Und auch im ersten Rennen zeigte der 20-Jährige eine starke Leistung und verteidigte Platz eins bis ins Ziel.

"Es lief alles wie ich es geplant habe", sagte Hanses im SPORT1-Interview nach dem Rennen.

Weniger erfolgreich verlief das Rennen für Laurin Heinrich. Er war kurz nach dem Start in eine Kollision verwickelt und wurde vor Ort bereits von Sanitätern behandelt. Erste Meldungen aus seinem Umfeld gaben hinsichtlich seines Gesundheitszustandes Entwarnung. Aufgrund des Unfalls wurden nur im Rennen noch neuen Runden gefahren.

Vips weiterhin Führender in Fahrerwertung

Ein spektakuläres Überholmanöver lieferte kurz vor Rennende Fabio Scherer. Der US Racing-Pilot zog in der letzten Kurve an Marcus Armstrong vorbei und sicherte sich Rang zwei.

Auf den Plätzen vier und fünf landeten Nicklas Nielsen und Juri Vips. Die einzige Frau im Feld, Sophia Flörsch, kam auf Rang sechs ins Ziel.

In der Fahrerwertung liegt Juri Vips weiterhin in Führung - vor Marcus Armstrong und Felipe Drugovich, der das Rennen auf Rang sieben beendete.

Das zweite ADAC Formel 4-Rennen findet am Sonntag (ab 09.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM) statt.