Mit viel Selbstvertrauen starten die Titelverteidiger Christopher Mies (27/Heiligenhaus) und Connor De Phillippi (24/USA) in die elfte Saison des ADAC GT Masters.

"Wir starten erstmals mit der Nummer eins auf dem Auto, und diese wollen wir natürlich verteidigen", sagte Mies vor den ersten beiden Saisonrennen am Samstag (ab 13.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) und Sonntag (13.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) in Oschersleben.

In der "Liga der Supersportwagen" treten 17 Teams mit Boliden sieben verschiedener Hersteller gegeneinander an. Nach dem Auftakt in Oschersleben folgen sechs weitere Veranstaltungen mit jeweils zwei Rennen mit Stationen in Deutschland, den Niederlanden und Österreich.

Im Fahrerfeld sind acht ehemalige Titelträger vertreten. Darunter ist auch Maximilian Götz, der im vergangenen Jahr noch für Mercedes in der DTM gefahren war.

Mies, der mit seinem Partner De Phillippi erneut im Audi RS8 des Teams Montaplast by Land-Motorsport startet, erwartet daher eine schwierige und herausfordernde Saison. "Einfach wird es nicht, denn die Konkurrenz ist noch stärker als im Vorjahr. Einen ersten Eindruck, wie stark die einzelnen Teams tatsächlich sind, bekommen wir am Wochenende", sagte er.

Im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters fährt auch in dieser Saison die ADAC Formel 4, in der Michael Schumachers Sohn Mick im vergangenen Jahr Vizemeister geworden war. Die Tourenwagenserie ADAC TCR Germany erfreut sich größter Beliebtheit und geht mit mehr als 40 Teilnehmern in ihre zweite Saison.