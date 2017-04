Mathieu Jaminet hat beim ersten Rennen der ADAC GT Masters in Oschersleben die Pole Position erobert.

Der Porsche-Pilot vom KÜS Team75 Bernhard setzte sich im Qualifying mit einem neuen Rekord von 1:26,1658 Minuten vor Klaus Bachler (1:26,2305/Schütz Motorsport), der ebenfalls im Porsche fährt, durch.

Auf Rang drei landete Jules Gounon von Callaway Competition im Corvette (1:26,3469).

"Dies ist die beste Art die Saison zu beginnen: erstes Qualifying, erste Pole-Position", freute sich Jaminet: "Wir hatten schon erwartet, uns in der Spitzengruppe zu platzieren, aber nicht, dass wir den ersten Startplatz holen. Mir ist eine nahezu perfekte Runde gelungen. Ich freue mich auf das Rennen."

Die beiden Rennen der Meisterschaft werden am Samstag und am Sonntag ab 13 Uhr bei SPORT1 LIVE und in voller Länge übertragen.

In der "Liga der Supersportwagen" treten 17 Teams mit Boliden sieben verschiedener Hersteller gegeneinander an. Nach dem Auftakt in Oschersleben folgen sechs weitere Veranstaltungen mit jeweils zwei Rennen mit Stationen in Deutschland, den Niederlanden und Österreich. Titelverteidiger sind Christopher Mies und Connor De Phillippi (USA), die im Qualifying auf Rang fünf landeten.