Gleich mit drei Gewinnern des ADAC GT Masters startet Montaplast by Land-Motorsport in diesem Jahr in der "Liga der Supersportwagen".

Die Gesamtsieger des Vorjahres, Christopher Mies und Connor De Phillippi treten erneut zusammen an und teilen sich den Audi R8 mit der Startnummer 1.

Das Schwesterfahrzeug mit der Nummer 2 wird von Christopher Haase, dem Sieger der ADAC GT Masters-Premierensaison 2007, und ADAC GT Masters-Debütant Jeffrey Schmidt pilotiert.

Montaplast by Land-Motorsport feierte 2016 eine starke Debütsaion im ADAC GT Masters. Der Rennstall von Wolfgang Land gewann nicht nur die Fahrerwertung, sondern sicherte sich auch auf Anhieb die Titel in der Teamwertung und der Juniorenwertung (mit De Phillippi).

Mission Titelverteidigung

"Wir sind mächtig stolz auf unseren letztjährigen Erfolg und sehen der Mission Titelverteidigung motiviert entgegen" so Teamchef Wolfgang Land: "Das hochkarätige Starterfeld verspricht eine spannende Saison. Es wird nicht einfach, die Titel erfolgreich zu verteidigen. Ich wünsche Connor De Phillippi und Christopher Mies, als erste Fahrerpaarung zweimal in Folge das ADAC GT Masters zu gewinnen. Mit Christopher Haase und Jeffrey Schmidt im Schwesterauto haben wir ein starkes Line-up, das für die Titelverteidigung in der Teamwertung beste Voraussetzungen bietet."

Für das Erfolgsduo Mies und De Phillippi ist es das zweite Jahr mit Montaplast by Land-Motorsport im ADAC GT Masters, für ihre Teamkollegen dagegen das erste. Schmidt startete jedoch in diesem Jahr bereits bei den Langstreckenrennen in Daytona und Sebring für das Team aus dem Westerwald.

Haase bestritt im Vorjahr die letzten beiden Rennwochenenden in Zandvoort und Hockenheim für das Team und freut sich nun auf seine erste komplette Saison: "Ich wurde schon im vergangenen Jahr im Team sehr willkommen geheißen. Wir waren auf Anhieb erfolgreich und wollen nun daran anknüpfen. Mit Jeffrey habe ich einen tollen Teamkollegen. Das Ziel ist es, um Siege und Titel zu kämpfen."

ADAC GT Masters-Kalender 2017

28.04.-30.04.2017 Motorsport Arena Oschersleben

19.05.-21.05.2017 Lausitzring (mit DTM)

09.06.-11.06.2017 Red Bull Ring/Österreich

21.07.-23.07.2017 Circuit Park Zandvoort/Niederlande

04.08.-06.08.2017 Nürburgring

15.09.-17.09.2017 Sachsenring

22.09.-24.09.2017 Hockenheimring Baden-Württemberg