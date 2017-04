Ricky Collard hat das 2. Qualifying zum Rennen in Oschersleben gewonnen. Der BMW-Pilot holte sich die Pole Position für das 2. Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben in 1:25,322 Minuten vor Robert Rennauer (+0,023/Porsche).

Dritter wurde Jules Gounon (+0,280/Corvette).

SPORT1 überträgt das 2. Rennen aus Oschersleben ab 13 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM.