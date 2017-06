DTM-Spitzenreiter Lucas Auer (BWT Mücke Motorsport) hat seine starke Form auf dem Red Bull Ring im ADAC GT Masters unterstrichen. Beim Qualifying zum ersten Rennen in Österreich musste sich Auer nur Jules Gounon (Callaway Competition) geschlagen geben.

Der 22-Jährige war in 1:27,731 Minuten genau zwei Zehntelsekunden langsamer als der Franzose im Corvette. Gesamtspitzenreiter Robert Renauer im Porsche folgte knapp dahinter auf Platz drei.

Die beiden Rennen der "Liga der Supersportwagen" zeigt SPORT1 am Samstag und Sonntag jeweils LIVE ab jeweils 13 Uhr im TV.

Der Kufsteiner Auer, der nach zwei Siegen in den ersten vier Rennen derzeit die DTM anführt, bestreitet am Wochenende seine ersten Rennen im GT-Sportwagen. Er startet in einem Team mit Sebastian Asch und Stefan Mücke.