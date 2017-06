Einen gelungenen Einstand feierte DTM-Spitzenreiter Lucas Auer (BWT Mücke Motorsport) auf dem Red Bull Ring im ADAC GT Masters.

Als Zweiter im ersten freien Training des dritten Saisonlaufs fehlten dem Österreicher lediglich 0,132 Sekunden auf die Bestzeit von Mercedes-AMG-Markenkollege Maximilian Götz (Mercedes-AMG Team HTP Motorsport). Die beiden Rennen der "Liga der Supersportwagen" zeigt SPORT1 am Samstag und Sonntag jeweils LIVE ab jeweils 13 Uhr im TV.

Götz trotzte den Temperaturen von fast 30 Grad und fuhr im Mercedes-AMG GT3 mit 1,28:427 Minuten die Bestzeit in der 90-minütigen Sitzung.

"Wir haben während des Trainings ein paar Änderungen am Fahrzeug vorgenommen, die sehr positiv waren" so Götz. "Ich bin am Ende des Trainings noch einmal rausgefahren. Dabei ist mir die Rundenzeit gelungen. Aber das sagt noch nicht viel aus, da wahrscheinlich alle Teams mit gebrauchten Reifen gefahren sind. Ich denke, wir sind gut aussortiert. Ich freue mich immer, hier in Österreich zu starten - auch weil mein Fanclub von hier kommt. Morgen werde ich sogar eine Lederhose tragen. Das ist bei mir Tradition."

Hinter Götz kam Markenkollege Lucas Auer auf den zweiten Rang. Der Kufsteiner, der nach zwei Siegen in den ersten vier Rennen derzeit die DTM anführt, bestreitet am Wochenende seine ersten Rennen im GT-Sportwagen. Rang drei ging in der Auftaktsitzung an die Corvette von Jules Gounon und Daniel Keilwitz (beide Callaway Competition), dahinter platzierte sich mit Luca Stolz und Luca Ludwig (beide Mercedes-AMG Team ZAKSPEED) ein weiterer Mercedes-AMG.