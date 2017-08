Ende Mai gewann Audi-Pilot Kelvin van der Linde (Aust Motorsport) das 24h-Rennen, bei seiner Rückkehr auf den Nürburgring fuhr der Südafrikaner auf der kurzen Sprintstrecke die Bestzeit im ersten Training des GT Masters.

Platz zwei ging an DTM-Star Lucas Auer (Mücke Motorsport), der direkt von seinem ersten Formel-1-Test zum GT Masters in die Eifel reiste. Die beiden Rennen werden am Samstag und am Sonntag (jeweils ab 13 Uhr LIVE im TV bei SPORT1) ausgetragen.

Van der Linde optimistisch

Van der Linde gelang seine beste Rundenzeit bereits schon früh in der 60-minütigen Sitzung. Kein anderer Pilot kam danach mehr an die Bestmarke von 1:28,464 Minuten heran. "Ich freue mich, wieder zurück am Nürburgring zu sein. Es wäre toll, wenn wir auch an diesem Wochenende ganz vorn dabei sein werden. Das Auto lag im Training sehr gut. Wir waren schon zuletzt in Zandvoort sehr schnell unterwegs. Ich denke, hier sind unsere Chancen auch sehr gut."

Mit einem Rückstand von 0,209 Sekunden wurde Lucas Auer Zweiter. "Am Anfang habe ich etwas gebraucht, um mich wieder an das GT-Auto zu gewöhnen. Aber dann lief es gut. Es ist natürlich noch früh am Wochenende, daher müssen wir erst mal abwarten, wo wir wirklich liegen."

Lamborghini-Trio in Lauerstellung

Auf den Plätzen drei bis fünf folgte ein Lamborghini-Huracan-Trio.

Schnellste waren hier Ezequiel Perez Companc/Mirko Bortolotti (GRT Grasser Racing Team) vor ihren Teamkollegen Rolf Ineichen/Christian Engelhart und Florian Spengler/Christopher Zanella (HB Racing). Die drei italienischen Sportwagen lagen innerhalb von nur 0,119 Sekunden. Rang sechs ging an den Mercedes-AMG von Patrick Assenheimer und Maximilian Götz (HTP Motorsport). Tabellenführer Jules Gounon (Callaway Competition), der sich an diesem Wochenende die Corvette C7 mit dem Spanier Albert Costa teilt, wurde Neunter.

Jubiläum für Geipel

Audi-Pilot Philip Geipel (YACO Racing) feiert am Sonntag ein rundes Jubiläum: Der zweifache GT Masters-Rennsieger bestreitet im zweiten Durchgang des Wochenendes seinen 100. Startin der Meisterschaft. Nach Rekordteilnehmer Sebastian Asch (129 Starts), Daniel Keilwitz (108) und Luca Ludwig (108) ist Geipel der vierte der aktuellen Fahrer, der diese Marke erreicht.

