Audi-Pilot Christopher Haase hat die erste Bestzeit beim Finalwochenende des ADAC GT Masters in Hockenheim markiert. Der ADAC GT Masters-Champion von 2007 verwies im ersten Freien Training Lamborghini-Pilot Christian Engelhart und Nick Catsburg im BMW M6 auf die weiteren Positionen.

Die beiden Finalrennen der "Liga der Supersportwagen" werden am Samstag und am Sonntag jeweils ab 13.00 Uhr LIVE bei SPORT1 und in voller Länge übertragen. Außerdem sind sie online im Livestream auf sport1.de, adac.de/motorsport und unter youtube.com/adac zu sehen.

Haase gelang seine Bestzeit von 1.39,315 Minuten schon früh in der Sitzung. „Wir haben am Donnerstag schon hier getestet und einiges gelernt“, so der Audi-Pilot. "Das Team hat mir daher ein tolles Auto hingestellt. Ich habe mich sofort wohlgefühlt. Es ist schön vorn zu stehen. Das ist gut für die Motivation, aber für das restliche Rennwochenende hat es nicht wirklich eine Aussagekraft."

Engelhart fehlten als Zweitem im besten Lamborghini Huracan 0,144 Sekunden auf die Spitzenposition. Dritter wurde Nick Catsburg im einzigen BMW im Feld. Der Niederländer teilt sich den M6 GT3 mit dem Tabellenzweiten Philipp Eng A, der jedoch in der Sitzung nicht zum Einsatz kam.

Die Plätze vier und fünf gingen an Mercedes-AMG. Beste der "Sterne" waren Indy Dontje und Marvin Kirchhöfer vor Nicolai Sylvest und Nikolaj Rogivue.

Tabellenführer Jules Gounon und Partner Daniel Keilwitz, der erstmals seit dem Red Bull Ring wieder in der Corvette mit der Nummer 77 sitzt, wurden 14.