Callaway Corvette hat sich nach dem Einzel-Gesamtsieg von Jules Gounon auch die Teamwertung des ADAC GT Masters gesichert.

Das letzte Saisonrennen am Hockenheimring gewann Lamborghini-Pilot Christian Engelhart. Der Deutsche kam zwar als Zweiter ins Ziel, der BMW von Philipp Eng, nach einem Fahrerwechsel von Nick Catsburg gefahren, wurde aber nach einem Duell mit Robert Renauers Porsche mit einer Durchfahrtssperre belegt. Catsburg hatte den Dreher des Porsches verursacht.

(Alle Rennen des ADAC GT Masters auch 2018 LIVE bei SPORT1)

Diese 30 Extra-Sekunden vermasselten dem BMW nicht nur den Sieg am Hockenheimring, sondern auch den Vizetitel in der Gesamtwertung, der damit an Conor De Phillippi und Christopher Mies in ihrem Audi geht.

Corvette-Pilot Daniel Keilwitz brachte das Auto von Gounon zwar auf den richtigen Kurs, die Meisterschaft darf der Deutsche aber nicht mitfeiern. Ein Beinbruch beim Training in Spa verhinderten drei Renneinsätze und dadurch drei wichtige Punktequellen. Callaway Corvette sichert sich trotzdem den Gesamtsieg vor Montaplast by Land-Motorsport in ihrem Audi.