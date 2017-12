Anzeige

Le-Mans-Sieger Timo Bernhard startet im ADAC GT Masters Bernhard startet in ADAC GT Masters / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Timo Bernhard debütiert 2018 in der "Liga der Supersportwagen" © Getty Images

Paukenschlag im ADAC GT Masters: Le-Mans-Sieger Timo Bernhard geht im kommenden Jahr in der Rennserie an den Start - in einem Porsche seines eigenen Teams.