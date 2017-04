ADAC TCR Germany: Saisonauftakt in Oschersleben LIVE bei SPORT1

vergrößernverkleinern Der Startschuss für die ADAC TCR Germany fällt am Wochenende in Oschersleben © SPORT1-Grafik: ADAC/SPORT1

Die ADAC TCR Germany startet am kommenden Wochenende in Oschersleben in die neue Saison. SPORT1 überträgt zum Auftakt beide Rennen LIVE.