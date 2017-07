Das Timing hätte kaum besser sein können: Pünktlich zum Auftritt der ADAC TCR Germany in Zandvoort (21. bis 23. Juli LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) feierte Audi-Pilot Niels Langeveld beim Rennwochenende zuletzt in Oschersleben den ersten Sieg eines Niederländers überhaupt in der Tourenwagenserie des ADAC - und an seinen Premierenerfolg will Langeveld beim Heimspiel (21. bis 23. Juli) direkt anknüpfen.

"Ich möchte zweimal aufs Podium", stellt der 29-Jährige vom Team Racing One klar: "Es ist mein Heimrennen, viele Freunde von mir werden da sein. Ich war noch nie mehr motiviert als jetzt."



Damit steht Langeveld, der in Oschersleben auch dem Audi RS3 LMS den ersten Sieg in der ADAC TCR Germany beschert hatte, nicht alleine da. Alle Niederländer im Fahrerfeld wollen sich vor heimischer Kulisse besonders beweisen.

Koster in Zandvoort zuhause

Das gilt auch für Langevelds Teamkollege Maurits Sandberg, und allen voran für Dillon Koster. Er kennt den Kurs wie kaum ein anderer Pilot der ADAC TCR Germany - schließlich ist er als Chef und Fahrer des Teams Certainty Racing in Zandvoort zu Hause.

Geboren wurde er im wenige Kilometer entfernten Haarlem, seine gesamte Kindheit verbrachte er im Küstenort, der für seine einzigartige Rennstrecke in ganz Europa bekannt ist. Früher war Koster ein begnadeter Fußballer, und nur durch einen Unfall in der Jugend fand der heutige 40-Jährige zum Motorsport.

Dillon Koster hat auf dem Kurs in Zandvoort ein Heimspiel © ADAC Motorsport

"Ich suchte eine neue Herausforderung, und nach wenigen Runden auf dem Circuit in Zandvoort war ich mit dem Motorsport-Virus infiziert", erzählt Koster rückblickend. Und der Motorsport gab ihm neue Kraft.

Über verschiedene Markenpokale führte ihn sein Weg bis in die Punkte der ADAC TCR Germany, die er 2017 gemeinsam mit dem erst 17 Jahre alten Österreicher Simon Reicher für Certainty Racing bestreitet.

Bei den beiden Rennwochenenden in Oschersleben blieb er zwar ohne Zähler, dafür holte er am Red Bull Ring deren zwei - und in Zandvoort soll es für Koster im Audi möglichst weit nach vorne gehen.

Langeveld will an alte Erfolge anknüpfen

Vielleicht sogar in Regionen, die zuletzt Niels Langeveld erreicht hat. Auch der 29-Jährige kennt den verwinkelten Kurs hinter den Nordsee-Dünen bestens, und er hat beste Erinnerungen an Zandvoort.

"Hier bin ich 2010 und 2012 in verschiedenen Klassen Meister geworden, und überhaupt habe ich hier meine Karriere begonnen", sagt der Audi-Pilot: "Ich bin zuletzt vor zwei Jahren hier gefahren und kann es kaum erwarten, endlich nach Zandvoort zurückzukehren. Ich möchte alle Holländer glücklich machen."



So glücklich wie zuletzt in Oschersleben, als er sich zunächst die Pole Position für das erste Rennen und dann den Sieg im zweiten Rennen sicherte. Schon in der Motorsport Arena versprach Langeveld für Zandvoort eine große "holländische Party" - die Fans in Oranje hätten sicherlich nichts dagegen.