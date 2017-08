ADAC TCR Germany am Nürburgring: Antti Buri siegt, Josh Files raus

ADAC TCR Germany am Nürburgring: Antti Buri siegt, Josh Files raus Buri gewinnt turbulentes Rennen / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Antti Buri hat das 2. Rennen auf dem Nürburgring gewonnen © SPORT1

Antti Buri feiert im 2. Rennen der ADAC TCR Germany am Nürburgring seinen ersten Saisonsieg. Steve Kirsch gibt in Führung liegend auf. Am Start kracht es.