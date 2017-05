Der Nürburgring ist der Schauplatz für das zweite Saisonrennen im Audi Sport TT Cup. Die 18 Nachwuchspiloten aus dem Audi-Markenpokal treten im Rahmen des traditionsreichen 24h-Rennens auf dem 4,638 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs an.

SPORT1 zeigt den ersten Lauf am Freitag LIVE ab 11:50 Uhr auf SPORT1+ und im LIVESTREAM sowie den zweiten Lauf am Samstag ab 09:45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM.

Ellis will Führung ausbauen

Der Gesamtführende Philip Ellis, der nach einem unsauberen Manöver das Auftaktrennen in Hockenheim gewinnen konnte, will seinen Vorsprung an der Spitze weiter ausbauen. Im Qualifying war der Brite mit einer Rundenzeit von 1:52,642 der Schnellste.

Der Deutschschweizer Yannik Brandt, der bereits bei seiner Premiere in Hockenheim überzeugte und im ersten Rennen direkt auf das Podest fuhr, will auch in der Eifel überzeugen. "Der Auftakt war wirklich schon ein Highlight, so darf es weiter gehen. Ich möchte nun daran anknüpfen und wieder auf dem Podium landen", sagte der 16 Jahre alte Rookie.

Brandt geht am Freitag von Startposition fünf ins Rennen. Fabian Vettel, Bruder von Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel, musste sich im Qualifying mit Platz 13 begnügen.