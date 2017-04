Mattias Ekström ist neben Sebastien Loeb einer der größten Allrounder im internationalen Motorsport. Zweimal gewann er den DTM-Titel, im vergangenen Jahr wurde er Rallycross-Weltmeister. Darüber hinaus fuhr er bereits Rennen in der NASCAR-Serie, bei den australischen V8-Supercars, ging achtmal in der Rallye-Weltmeisterschaft an den Start und gewann zweimal das Race of Champions. Doch wie sich die Fahrt in einem Formel-1-Auto anfühlt, das weiß Ekström bis heute nicht.

"Ich habe früher gesagt, dass ich das gerne einmal probieren würde", bekundet der Schwede bei ServusTV' prinzipiell Interesse an der Formel 1. "Heute verfolge ich das relativ wenig, weil ich mit DTM und Rallycross viel zu tun habe." Und mit mittlerweile 38 Jahren glaubt Ekström, dass der Zug in Richtung Formel 1 für ihn so gut wie abgefahren ist. "Ich denke die Chance ist sehr gering, dass ich das im Leben noch einmal mache. Vielleicht mal eine Probefahrt, aber sicherlich kein Rennen."

Ekström macht zudem keinen Hehl daraus, dass die Formel 1 nicht seine Lieblingsrennserie ist. "Es gibt viele verschiedene Sportarten, und Formel 1 ist nicht so ganz nach meinem Geschmack, wie sich das entwickelt. Obwohl ich es interessant finde, dass jetzt ein Führungswechsel stattfindet und es ein bisschen spannender wird", zeigt sich der Schwede von der Saison 2017 bis jetzt angetan. "Ich bin aber keiner, der jedes Training verfolgt."

