Neues Reglement in der DTM: Funkverbot und Punkte im Qualifying Regel-Revolution in der DTM fix / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern In der kommenden DTM-Saison wird es einige Änderungen geben © Getty Images

In der am Wochenende in Hockenheim beginnenden DTM-Saison wird das Qualifying deutlich aufgewertet. Der Funkverkehr zwischen Cockpit und Box wird verboten.