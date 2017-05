Der ehemalige Formel-1-Fahrer Timo Glock hat sich beim DTM-Saisonauftakt die Pole Position für das zweite Rennen am Sonntagnachmittag (ab 15.15 Uhr LIVESTREAM auf DTM.com) gesichert.

Im BMW drehte 35-Jährige am Vormittag die schnellste Runde und landete knapp vor dem Audi-Duo René Rast (Minden) und Jamie Green (Großbritannien).

Vizemeister Edoardo Mortara (Italien) war als Vierter der beste Mercedes-Pilot.

Enttäuschend verlief das Qualifying dagegen für Titelverteidiger Marco Wittmann (Fürth), der im BMW vom 17. und vorletzten Platz ins Rennen starten wird.

Auch Samstags-Sieger Lucas Auer (Österreich) hatte mit der Spitze nichts zu tun, der Neffe des neuen DTM-Bosses Gerhard Berger wurde im Mercedes Achter.

Das Rennen am Nachmittag verspricht Spannung. Da es in Hockenheim regnet, sind die Bedingungen schwieriger als am Vortag.