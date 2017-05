Audi hat am Freitag das erste freie Training der DTM am Lausitzring dominiert.

Alle sechs Piloten platzierten sich unter die Top-Acht. Die Bestzeit fuhr Mike Rockenfeller, der 97 Hundertstelsekunden schneller als Teamkollege Mattias Ekström war.

Bester Mercedes-AMG-Pilot war Robert Wickens als Dritter vor dem Lausitzring-Doppelsieger von 2015 Jamie Green. Der Führende der Gesamtwertung, Lucas Auer, wurde im Mercedes-AMG Fünfter.

Die sechs BMW-Piloten reihten sich angeführt von Tom Blomqvist geschlossen auf den Plätzen elf bis 16 ein.

